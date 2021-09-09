В России 17 кадетов получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

В Нижнем Новгороде 17 кадетов получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в школе

В Нижнем Новгороде 17 кадетов получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы, работавшей в школе. Об этом «Интерфакс» сообщили в региональном минздраве.

По данным министерства, пострадавших осмотрели, их состояние не вызывает опасений.

Представитель прокуратуры уточнил агентству, что за медицинской помощью обратились кадеты из старших классов. Ведомство организовало проверку. Родители рассказали местным СМИ, что ожоги произошли из-за того, что кто-то в учреждении забыл выключить кварцевую лампу.

При этом по данным регионального следственного управления Следственного комитета, ожоги глаз получили 12 кадетов. У них выявлены признаки ожога слизистых первой степени.

В марте 2020 года ученики первого класса одной из московских школ пострадали из-за применения в помещении дезинфицирующей лампы. Известно, что 25 детей получили ожог роговицы глаз после того, как в течение дня находились в кабинете с работающей лампой для кварцевания.