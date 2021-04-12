Российский школьник упал в яму с кипятком из-за прорыва труб

В Нижневартовске первоклассник провалился в яму с кипятком, возникшую из-за прорыва труб на сетях горячего водоснабжения. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью местного предприятия «Горэлектросеть», передает в понедельник, 12 апреля, РИА Новости.

Из-за прорыва на сети школьник провалился в подмытый грунт и получил ожоги ног. ЧП произошло около 8 утра в районе дома №14В на улице Декабристов, когда мальчик шел на учебу. Его доставили в больницу. Руководство «Горэлектросети» связалось с матерью пострадавшего мальчика, заверив, что окажет содействие в лечении ребенка при необходимости.

В «Горэлектросети» рассказали, что прорыв случился примерно за 15-20 минут до происшествия, диспетчерские службы на тот момент были оповещены об аварии, но ремонтная бригада не успела доехать до места. Предварительно, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году, его расчетный срок эксплуатации составляет 50 лет. Коммунальщики намерены обратиться в профильные органы для привлечения строительной компании к ответственности. После произошедшего место прорыва огородили, там работают специалисты. Девять зданий временно отключили от горячего водоснабжения.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку. По данным ведомства, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.