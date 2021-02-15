Из-под асфальта в российском городе забил фонтан кипятка высотой в семь этажей

На одной из улиц Тюмени ночью из-под асфальта начал бить фонтан горячей воды. Причиной аварии стало повреждение на трубе теплосети. Об этом сообщает Znak со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Николая Федорова около двух часов ночи. Один из очевидцев снял его на видео, на котором видно, как из-под земли хлещет кипяток и покрывает собой всю проезжую часть. Напор воды оказался настолько сильным, что достигал высоты седьмого этажа жилого дома. «Жесть, конечно», — отметил россиянин.

Представители организации, занимающейся теплоснабжением города, прокомментировали аварию и заявили, что напор воды быстро локализовали. На данный момент жителям двух домов ограничили поставку тепла, а на проблемном участке ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня. Специалисты также обследуют трубопровод, чтобы установить причину повреждения.

Ранее в феврале в одном из районов Челябинска произошла коммунальная авария, во время которой недалеко от жилых домов образовался фонтан кипятка высотой в несколько этажей. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. В итоге горячее водоснабжение отключили в жилых домах и детском саду.

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