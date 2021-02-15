Из-под асфальта в российском городе забил фонтан кипятка высотой в семь этажей

На одной из улиц Тюмени ночью из-под асфальта начал бить фонтан горячей воды. Причиной аварии стало повреждение на трубе теплосети. Об этом сообщает Znak со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте».
Инцидент произошел на улице Николая Федорова около двух часов ночи. Один из очевидцев снял его на видео, на котором видно, как из-под земли хлещет кипяток и покрывает собой всю проезжую часть. Напор воды оказался настолько сильным, что достигал высоты седьмого этажа жилого дома. «Жесть, конечно», — отметил россиянин.
Представители организации, занимающейся теплоснабжением города, прокомментировали аварию и заявили, что напор воды быстро локализовали. На данный момент жителям двух домов ограничили поставку тепла, а на проблемном участке ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня. Специалисты также обследуют трубопровод, чтобы установить причину повреждения.
Ранее в феврале в одном из районов Челябинска произошла коммунальная авария, во время которой недалеко от жилых домов образовался фонтан кипятка высотой в несколько этажей. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. В итоге горячее водоснабжение отключили в жилых домах и детском саду.