Фонтан кипятка высотой в четыре этажа удивил жителей российского города

Крупная коммунальная авария произошла в Металлургическом районе Челябинска поздно вечером 3 февраля, сообщает URA.RU. Фонтан кипятка высотой в несколько этажей образовался в непосредственной близости от многоквартирных домов.

Жителей города «гейзер» удивил, они активно обсуждают случившееся в социальных сетях. «Кипяток с доставкой на четвертый этаж», — пишут в одной из локальных групп во «ВКонтакте». «Сейчас тюкнет морозец минус 15, ледовое побоище ждем, товарищи», — добавила одна местных жительниц. Другая отметила, что у челябинцев теперь есть собственный горячий источник.

В администрации Челябинска URA.RU рассказали, что авария на теплотрассе произошла в 22:10. Из-за этого пришлось отключить тепло в трех многоквартирных домах и в детском саду. Коммунальщики всю ночь устраняли последствия произошедшего. Восстановить подачу тепла планируется днем 4 февраля.

В октябре 2020-го в одном из районов Челябинска многоквартирный дом целиком затопило из-за лопнувших на чердаке труб. Вода проникла во все квартиры и общедомовые помещения. Жители затопленного здания на протяжении нескольких лет борются за расселение. Новый дом для них обещали построить еще в 2015 году.

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