Россиянин заживо сварился в кипятке из-за прорыва батареи

Один человек погиб из-за прорыва батареи теплоснабжения в здании бывшего общежития в городе Каменск-Уральском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, кран на батарее был сорван в одной из комнат на пятом этаже дома. В результате водой залило нижние этажи. Через некоторое время в комнате нашли тело мужчины с термическими ожогами. Предположительно, он заживо сварился в кипятке. Официально причина смерти россиянина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Здание, где произошла трагедия, раньше было общежитием, впоследствии комнаты в нем приватизировали частные лица. По факту произошедшего прокуратура начала проверку. В частности, планируется выяснить, когда проводился ремонт в доме и когда проверялись инженерные коммуникации.

Ранее в январе кипятком залило три этажа общежития на улице Бульварной в Омске. Прорыв трубы произошел рано утром. Жильцам пришлось выломать порог балкона на общей площадке девятого этажа, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры.

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