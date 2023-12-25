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09:58, 25 декабря 2023Россия

В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

Сенатор Косачев: мир может не признать новые границы США в Арктике

Фото: Alejandro Pena / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мир может не признать новые границы США на континентальном шельфе в Арктике. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, о расширении границ США объявили в одностороннем порядке, при этом сыграв «вгрязную». Косачев напомнил, что в то время как Вашингтон расширяет свои границы через континентальный шельф, Россия, Дания и Канада не могут сделать этого годами. Кроме того, он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, но ссылаются на ее положения.

Почему расширение шельфа дает больше прав в Арктике?

Расширение территории за счет морского шельфа позволит США добывать больше природных ресурсов в Арктике и открывать новые морские маршруты. Из-за климатических изменений и таяния льдов у стран появляется возможность вести деятельность в этом регионе.

Международного статуса у Арктики нет. Однако, согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина исключительной экономической зоны государства не должна превышать 200 морских миль. Таким образом, если у страны есть континентальный шельф, то есть подводное продолжение материка, она может претендовать на гораздо большую территорию.

С Арктикой соседствуют пять стран — Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. Кроме того, Исландия, Финляндия и Швеция хоть и не имеют океанических границ с регионом, но выходят за полярный круг.

«Они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав — участников Конвенции. Парадоксально, но в качестве юридического основания на расширение шельфа Госдеп ссылается именно на Конвенцию 1982 года, которую называет "обычным международным правом"», — отметил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что объявляя о расширении границ, США не только проявили приверженность двойным стандартам, но и сыграли против своих союзников.

Но на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа

Константин Косачевчлен Совета Федерации

США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь составляет миллион квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Так Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. В то же время это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.

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