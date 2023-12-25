В Великобритании украинских беженцев стали чаще обманывать с визами

Independent: в Британии украинцы все чаще становятся жертвами мошенничества

Украинские беженцы в Великобритании все чаще становятся жертвами мошенничества с поддельными визами и обманом при предоставлении жилья. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на благотворительные организации.

По данным источников газеты, украинских граждан обманом заставляют платить сотни фунтов стерлингов за письма с разрешением на въезд в королевство и поддельные британские визы.

Благотворительная организация Settled отметила, что поддельные визы практически невозможно распознать, поэтому сотрудники авиакомпаний допускают людей на борт, но службы таможенного контроля Великобритании сообщают украинцам, что их документы недействительны.

Ранее власти Норвегии приняли меры для ограничения числа прибывающих в страну беженцев с Украины, а также урезали выплату им детских пособий. За последние несколько недель норвежская сторона приняла «около 60 процентов» всех украинцев, которые приехали в страны Северной Европы.