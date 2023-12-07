Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

Правительство Норвегии урезало детские пособия для украинских беженцев

Норвежские власти принимают меры для ограничения числа прибывающих в страну беженцев из Украины, а также урезают выплату им детских пособий. Об этом сказано в русскоязычном пресс-релизе на сайте правительства Норвегии.

В документе сказано, что за последние несколько недель норвежская сторона приняла «около 60 процентов» всех украинцев, которые приехали в страны Северной Европы.

«Правительство принимает ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — приводятся в релизе слова министра юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

Так, норвежские власти планируют отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, которые получили в стране временную коллективную защиту. Помимо этого, как сказано в релизе, поездки между Украиной и Норвегией будут ограничены.

В октябре стало известно, что Норвегия будет платить украинцам 17,5 тысяч норвежских крон (1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. Как уточнялось, если у беженца есть действующий вид на жительство в Норвегии, но он хочет вернуться в свою родную страну, то можно подать заявку на получение гранта от норвежских властей.

Также ранее появилась информация, что Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой.