Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 7 декабря 2023Мир

Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

Правительство Норвегии урезало детские пособия для украинских беженцев

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Норвежские власти принимают меры для ограничения числа прибывающих в страну беженцев из Украины, а также урезают выплату им детских пособий. Об этом сказано в русскоязычном пресс-релизе на сайте правительства Норвегии.

В документе сказано, что за последние несколько недель норвежская сторона приняла «около 60 процентов» всех украинцев, которые приехали в страны Северной Европы.

«Правительство принимает ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — приводятся в релизе слова министра юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

Так, норвежские власти планируют отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, которые получили в стране временную коллективную защиту. Помимо этого, как сказано в релизе, поездки между Украиной и Норвегией будут ограничены.

В октябре стало известно, что Норвегия будет платить украинцам 17,5 тысяч норвежских крон (1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. Как уточнялось, если у беженца есть действующий вид на жительство в Норвегии, но он хочет вернуться в свою родную страну, то можно подать заявку на получение гранта от норвежских властей.

Также ранее появилась информация, что Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского обвинили в скорой катастрофе на Украине

      Турция впервые провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты

      В России рассказали о влиянии шторма в Черном море на украинские минные поля

      Власти Норвегии ужесточат правила для украинских беженцев

      Власти Молдавии выразили уверенность в начале переговоров о членстве в ЕС

      В США отказались обещать Украине дальнейшую помощь Вашингтона

      Дипломат прокомментировала гибель россиянина в Газе

      Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

      Шлеменко назвал любимые напитки на Новый год

      Блинкен объяснил скандальное видео с ним после слов Байдена о Си Цзиньпине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости