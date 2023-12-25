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17:24, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

Фото: Christoph Schulz / Unsplash

Популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ольга Малащенко заявила, что в Дубае нечем заняться. О минусе этого популярного у росссиян курорта она высказалась в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Малащенко призналась, что ей очень не понравился Дубай. «Я не поняла, чем там заняться. То есть, когда ты часто туда ездишь и знаешь какие-то места, возможно, тебе там не скучно», — пояснила она.

По словам юмористки, каждый день на курорте проходил одинаково: утром она ходила на пляж, где ей было сложно расслабиться, днем делала покупки в торговом центре, а вечером ужинала в ресторане.

Кроме того, телезвезда подчеркнула, что чувствовала себя некомфортно в Дубае, так как многие люди, которых она там встречала, носили брендовые вещи. «Там все в брендах. Там если у тебя Valentino бегущей строкой на лбу не бежит, то ты скорее странный», — поиронизировала Малащенко.

Ранее юмористка рассказала о преследовавшем ее поклоннике. По ее словам, фанат посещал все ее выступления и присылал ей фотографии мест, где она ранее находилась.

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      Мария Большакова
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