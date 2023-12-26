Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 26 декабря 2023Россия

Аксенов рассказал о последствиях атаки ВСУ на Феодосию

Глава Крыма Аксенов: при атаке ВСУ на Феодосию пострадали два человека
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию пострадали два человека, еще одного врачам спасти не удалось. Об этих последствиях атаки рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что при атаке получили повреждения шесть зданий.

«Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — рассказал Аксенов.

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о повреждении корабля «Новочеркасск» при атаке на Крым

      В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

      Трое российских детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

      Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

      Обездвиженную российскую учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

      Samsung перестала производить детали для российских танкеров

      Мать-одиночка выиграла в лотерею 175 миллионов рублей и разочаровалась

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась в откровенном образе

      Украинского военного заочно приговорили к 28 годам за обстрел жилых домов

      Россиянка подожгла подъезд мужчины в жилом доме после неудачного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости