Аксенов рассказал о последствиях атаки ВСУ на Феодосию

Глава Крыма Аксенов: при атаке ВСУ на Феодосию пострадали два человека

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию пострадали два человека, еще одного врачам спасти не удалось. Об этих последствиях атаки рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что при атаке получили повреждения шесть зданий.

«Повреждения получили шесть зданий — в основном выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — рассказал Аксенов.

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.