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03:59, 26 декабря 2023Россия

Стало известно о взрывах над Феодосией

В Феодосии произошли взрывы
СюжетВзрыв в Симферополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жители Феодосии сообщили о громких взрывах над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Уточняется, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма.

Утром 26 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее, 9 декабря, в центре Симферополя произошел взрыв. По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел на высоте первого этажа, где находится вход в офис местного нотариуса.

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      Юлия Мискевич
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