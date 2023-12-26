Стало известно о взрывах над Феодосией

В Феодосии произошли взрывы

Жители Феодосии сообщили о громких взрывах над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Уточняется, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма.

Утром 26 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее, 9 декабря, в центре Симферополя произошел взрыв. По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел на высоте первого этажа, где находится вход в офис местного нотариуса.