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02:39, 26 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения не названы.

Ранее Крымский мост перекрывали 25 декабря. Тогда также не сообщили о причинах такого решения.

Крымский мост был открыт для проезда автомобилей в 2018 году, а для железнодорожного транспорта — в 2019-2020 годах. В июле 2023 года стало известно о частичном разрушении его автодорожной части в результате атаки украинских беспилотников. В октябре Крымский мост полностью восстановили, при этом работы были завершены на 18 дней раньше срока.

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      Марина Совина
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