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16:28, 25 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение по Крымскому мосту приостановлено

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения не названы.

Ранее Крымский мост перекрывали 23 декабря. Тогда также не сообщили о причинах такого решения. Снова пропускать автомобили начали спустя примерно полтора часа.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и советском лидере Иосифе Сталине, однако реализовать эту идею удалось только сейчас, причем с блеском.

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      Анна Аверьянова
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