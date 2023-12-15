Путин заявил о решении строить Крымский мост при царе и Сталине

Путин: Крымский мост хотели строить при царе и Сталине, но возвели только сейчас

Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и советском лидере Иосифе Сталине, однако реализовать эту идею удалось только сейчас, причем с блеском. Высказывание главы государства в ходе выступления на IV съезде железнодорожников приводит агентство ТАСС.

Путин прокомментировал слова главы РЖД Олега Белозерова о том, что решение о возведении Крымского моста было принято властями Российской Федерации. Он убежден, что такое решение принималось и до нынешних властей страны, причем первым строить переправу захотел Николай II, а вторым — Сталин.

«Мы только реализовали все эти решения. Но сделали это с присущим вам и строителям обычным блеском, сделали здорово», — заключил президент.

Крымский мост был открыт для проезда автомобилей в 2018 году, а для железнодорожного транспорта — в 2019-2020 годах. В июле 2023 года стало известно о частичном разрушении его автодорожной части в результате атаки украинских беспилотников. В октябре Крымский мост полностью восстановили, при этом работы были завершены на 18 дней раньше срока.