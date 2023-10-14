Крымский мост полностью восстановили

Вице-премьер Хуснуллин: все 4 полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше

Дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ремонтные работы полностью завершены, движение открыто по всем четырем полосам. Он напомнил, что ремонт длился менее трех месяцев — за это время былы демонтированы два поврежденных пролета, их заместили новым дорожным полотном.

«Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — раскрыл подробности вице-премьер.

Ночью 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Из-за взрыва часть конструкции обрушилась. Как сообщал Хуснуллин, ее нельзя восстановить. Следственный комитет России впоследствии возбудил уголовное дело о теракте.