Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:08, 14 октября 2023Среда обитания

Крымский мост полностью восстановили

Вице-премьер Хуснуллин: все 4 полосы Крымского моста открыли на 18 дней раньше
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Дорожным службам удалось завершить восстановительные работы на Крымском мосту на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ремонтные работы полностью завершены, движение открыто по всем четырем полосам. Он напомнил, что ремонт длился менее трех месяцев — за это время былы демонтированы два поврежденных пролета, их заместили новым дорожным полотном.

«Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — раскрыл подробности вице-премьер.

Ночью 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Из-за взрыва часть конструкции обрушилась. Как сообщал Хуснуллин, ее нельзя восстановить. Следственный комитет России впоследствии возбудил уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост полностью восстановили

    В Минобороны сообщили о ликвидации украинской ДРГ под Харьковом

    Ветеринар назвала вредные для собак лакомства со стола

    Палестина заявила об отказе Израиля пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа

    Российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки

    Палестина отвергла возможность переговоров с Израилем

    Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

    Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

    В секторе Газа обнаружили тела без вести пропавших израильтян

    Костомаров опубликовал видео о вождении машины после установки протезов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости