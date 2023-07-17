Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 17 июля 2023Россия

Появилось видео поврежденной части Крымского моста

«Крым 24» опубликовал поврежденную после ЧП часть Крымского моста

Появилось видео поврежденной после чрезвычайного происшествия (ЧП) части Крымского моста. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Крым 24» в Telegram-канале.

Видеоролик был снят из вагона движущегося поезда. На кадрах видно, что разрушена автомобильная часть Крымского моста.

О ЧП на Крымском мосту рассказал утром в понедельник, 17 июля, глава республики Сергей Аксенов. По его сведениям, все случилось возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В оперштабе Краснодарского края с ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщили, что в результате инцидента не удалось спасти двух взрослых. Кроме того, пострадала 14-летняя школьница.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девочка вместе с родителями направлялась в Крым на отдых из Старого Оскола.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео поврежденной части Крымского моста

    Движение по железной дороге на Крымском мосту восстановили

    Врач перечислила способы пережить жару без последствий

    Москвичам пообещали сухую и жаркую погоду

    В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси выросла доля китайских автомобилей

    Стало известно о попытке ВСУ атаковать ТЭС в Севастополе

    В России начнут контролировать тарифы ЖКХ по-новому

    Ситуация в экономике Китая оказалась хуже ожиданий

    16-летняя российская теннисистка поднялась на 36 строчек в рейтинге WTA

    После ЧП в Крыму напомнили об обещании Шойгу бить по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости