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11:00, 23 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщается в субботу, 23 декабря, в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Водителей машин, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины данного решения не называются.

Проезд по Крымскому мосту также временно перекрывали в пятницу, 15 декабря. Вскоре пропуск автотранспорта восстановили. Аналогичная ситуация произошла 28 ноября.

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      Варвара Кошечкина
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