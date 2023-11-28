Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причина приостановки движения названа не была.

В предыдущий раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером в понедельник, 27 ноября, также без указания причин. Аналогичная ситуация произошла в воскресенье, 26 ноября.

Помимо этого, днем ранее стало известно о том, что мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались приблизительно 1,9 миллиона человек.