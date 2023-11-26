Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после объявленной ранее приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном обстановке на мосту.

Движение по мосту временно перекрыли 26 ноября в 11:05 по московскому времени. Находящихся на объекте просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в ответ на угрозы с украинской стороны заявила, что сейчас глава Службы безопасности Украины должен обратить внимание на ситуацию внутри Украины, а не засматриваться на Крымский мост.

23 ноября движение машин по Крымскому мосту также временно перекрывали. Причина такого решения не уточнялась. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали и 1 ноября. Тогда также не сообщались основания для приостановки пропуска машин.

