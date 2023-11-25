В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

Сенатор Ковитиди: главе СБУ пора прекратить засматриваться на Крымский мост

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что сейчас глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк должен обратить внимание на ситуацию внутри Украины, а не на Крымский мост. Об этом Ковитиди сказала во время интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, Украина находится на грани государственного переворота. Спасти страну от полного исчезновения может только мир с Россией, добавила Ковитиди. «Именно поэтому сегодня Василию Малюку необходимо заняться безопасностью того, что осталось от Украины, нежели засматриваться на Крымский мост», — сказала она.

Ранее глава СБУ угрожал взорвать Крымский мост. По его словам, «мост обречен».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Он добавил, что Крымским мост уже подвергался атакам, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность.

