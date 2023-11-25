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15:35, 25 ноября 2023Россия

В Совфеде ответили угрожающему уничтожить Крымский мост главе СБУ

Сенатор Ковитиди: главе СБУ пора прекратить засматриваться на Крымский мост

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что сейчас глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк должен обратить внимание на ситуацию внутри Украины, а не на Крымский мост. Об этом Ковитиди сказала во время интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, Украина находится на грани государственного переворота. Спасти страну от полного исчезновения может только мир с Россией, добавила Ковитиди. «Именно поэтому сегодня Василию Малюку необходимо заняться безопасностью того, что осталось от Украины, нежели засматриваться на Крымский мост», — сказала она.

Ранее глава СБУ угрожал взорвать Крымский мост. По его словам, «мост обречен».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Он добавил, что Крымским мост уже подвергался атакам, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность.

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