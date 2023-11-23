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20:21, 23 ноября 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина решения о приостановке движения не уточняется.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 1 ноября. Тогда также не сообщались основания для приостановки пропуска машин. Аналогичная ситуация была ночью накануне 1 ноября. Тогда движение восстановили спустя 50 минут.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал о планах создать альтернативу Крымскому мосту. Речь идет о железной дороге, которая пройдет от Ростова-на-Дону через новые регионы.

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      Нина Ташевская
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