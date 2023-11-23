Крымский мост перекрыли для машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина решения о приостановке движения не уточняется.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 1 ноября. Тогда также не сообщались основания для приостановки пропуска машин. Аналогичная ситуация была ночью накануне 1 ноября. Тогда движение восстановили спустя 50 минут.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал о планах создать альтернативу Крымскому мосту. Речь идет о железной дороге, которая пройдет от Ростова-на-Дону через новые регионы.