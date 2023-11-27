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18:21, 27 ноября 2023Среда обитания

Крымский мост снова закрыли для автотранспорта

Движение по Крымскому мосту для автотранспорта временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли вечером в понедельник, 27 ноября, сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 18:02 по московскому времени.

Причины закрытия моста не называются.

До этого движение по мосту временно перекрыли 26 ноября в 11:05 по московскому времени.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

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      Анастасия Яланская
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