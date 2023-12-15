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18:46, 15 декабря 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причину такого решения не озвучили. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для машин во вторник, 28 ноября, также без указания причин. Вскоре пропуск автотранспорта восстановили. Аналогичная ситуация произошла в понедельник, 27 ноября.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и советском лидере Иосифе Сталине, однако реализовать эту идею удалось только сейчас, причем с блеском.

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      Нина Ташевская
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