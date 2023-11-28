Движение машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после закрытия

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после закрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Во вторник, 28 ноября, в 12 часов по московскому времени стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Причина приостановки движения при этом названа не была. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером в понедельник, 27 ноября — также без указания причин. Аналогичная ситуация произошла и в воскресенье, 26 ноября.