Движение машин по Крымскому мосту возобновили
Движение машин по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после закрытия
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после закрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Во вторник, 28 ноября, в 12 часов по московскому времени стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Причина приостановки движения при этом названа не была. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призывали соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
В предыдущий раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером в понедельник, 27 ноября — также без указания причин. Аналогичная ситуация произошла и в воскресенье, 26 ноября.