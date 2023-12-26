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20:12, 26 декабря 2023Ценности

Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в мокром платье

Фото: @sukiwaterhouse

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах беременная возлюбленная Роберта Паттинсона позирует в белом платье с иллюзией мокрой ткани на голом теле, оформленном глубоким декольте. Она также примерила открытые туфли, украшенные декоративными вставками золотистого цвета.

Поклонники оценили фотосессию 31-летней знаменитости в комментариях под постом. «Ты словно светишься от счастья», «Почему ты такая красивая?», «Шикарная», «Самая прекрасная беременная женщина на этом свете», «Великолепная», — высказывались они.

В ноябре появились первые сообщения, что актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда папарацци заметили звезду «Сумерек» и Сьюки Уотерхаус во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, был отчетливо виден округлившийся живот девушки.

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      Мария Винар
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