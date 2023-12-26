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11:00, 26 декабря 2023Бывший СССР

Депутат Рады предсказал падение рейтинга Зеленского и Залужного

Депутат Рады Шевченко: закон о мобилизации обвалит рейтинг Зеленского с Залужным

Фото: Alina Smutko / Reuters

Закон о мобилизации обвалит рейтинг Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Падение поддержки в случае принятия нового законопроекта предсказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в Telegram.

Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе [Зеленского] и За [Залужного] будет как у позднего Юща (бывшего президента Украины Виктора Ющенкоприм. «Ленты.ру»), — написал Шевченко. На президентских выборах 2010 года Ющенко набрал 5,45 процента голосов.

Нардеп допустил, что Зеленский может наложить вето на принятие законопроекта, даже если депутаты поддержат его принятие.

Ранее правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Военнообязанные граждане страны будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат. Среди прочих мер, в частности, возможно введение запрета на выезд из страны, на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав распоряжаться деньгами и ценностями.

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      Алевтина Запольская
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