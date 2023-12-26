Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации

Законопроект: украинцев ждут штрафы и тюрьма за нарушение правил мобилизации

За нарушение правил мобилизации украинцев могут начать штрафовать и сажать в тюрьму. Об этом сказано в тексте еще одного законопроекта, внесенного Кабмином одновременно с законопроектом о мобилизации в республике, текст опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, на Украине усилят ответственность за нарушение законодательства о военной обязанности. Это будет караться штрафом в размере от 34 тысяч до 85 тысяч гривен (от 83,2 тысячи до 208,1 тысячи рублей), а в «особый период» — от 153 тысяч до 204 тысяч гривен (от 375 тысяч до 500 тысяч рублей).

Также отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет, следует из законопроекта.

Ранее сообщалось, что ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию в случае, если новый законопроект о мобилизации в республике вступит в силу. Их обязуют явиться на обследование в течение шести месяцев.