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10:01, 26 декабря 2023Силовые структуры

Экс-директора российского предприятия осудили за льготы частной фирме

Во Владимирской области осудили экс-директора предприятия за злоупотребления

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владимирской области суд приговорил к пяти месяцам лишения свободы бывшего генерального директора крупного промышленного предприятия в Коврове за злоупотребления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 201 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. На его имущество наложили арест на сумму более 30 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2018-2019 годах осужденный предоставлял аффилированной коммерческой фирме необоснованные льготы по поставке продукции завода. Экс-директор позволял ей позже оплачивать товар, не штрафовал за просрочку оплаты поставок и отдавал товары по заниженной цене. При наличии у фирмы задолженности перед предприятием по указанию фигуранта мер к ее погашению не предпринималось. В результате долг составил более 20 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил бывшего директора «Новосибирского завода искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Исмайлова к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за ущерб организации на сумму более чем 155 миллионов рублей.

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