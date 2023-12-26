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13:59, 26 декабря 2023Из жизни

Старик оставил состояние заботливому торговцу фруктами и разозлил родных

В Китае старик оставил все имущество продавцу фруктов и разозлил родных

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Суд в Китае признал законным завещание мужчины, который оставил все свое имущество заботливому торговцу фруктами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Суд в Шанхае подтвердил, что все состояние мужчины по фамилии Ма, включая дом стоимостью 3,3 миллиона юаней (около 43 миллионов рублей), должно перейти продавцу фруктов Лью и его семье, согласно завещанию. Содержание документа в суде оспаривали родные Ма, а именно три сестры, которых разозлило решение брата отдать все чужому человеку.

Причина такого выбора Ма заключалась в том, что в последние годы за ним ухаживал только Лью. Их дружба началась с долгих разговоров у лотка с фруктами, которым владел последний. Именно торговец помог мужчине, когда не стало его единственного сына. Он взял на себя все хлопоты по организации прощания. Лью был единственным, кто помог Ма после опасного падения и навещал его в больнице. Сестры Ма в этих ситуациях не проявляли никакой инициативы.

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Спустя время Ма предложил Лью и его родным стать его семьей и переехать к нему из тесной квартиры, где они ютились до этого. Лью согласился, и в 2020 году он и Ма подписали соглашение, согласно которому торговец обязался заботиться о старике, а взамен, как благодарность за поддержку, получал его наследство.

Однако после ухода Ма из жизни сестер старика не устроил такой исход. Они отказались съезжать из дома и передавать Лью финансовые документы, утверждая, что соглашение и завещание недействительны, поскольку в последние годы их брат страдал от нескольких ментальных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. После этого торговец фруктами предложил решать проблему в суде и выиграл процесс.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Великобритании из мести добавлял в молоко сестры слабительное. Причина заключалась в наследстве, которое получил сын женщины. Поняв, что делает брат, сестра обратилась в суд,

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      Антонина Черташ
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