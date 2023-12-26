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17:55, 26 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ совместно с таможней пресекла контрабанду более 200 госнаград СССР

В Краснодарском крае ФСБ пресекла контрабанду более 200 госнаград СССР

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Краснодарском крае сотрудники таможни совместно с ФСБ пресекли контрабанду более 200 госнаград времен СССР. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 59-летний житель Краснодара пытался почтой переслать контрабанду в Израиль. Всего в посылке было обнаружено 29 орденов и медалей советских времен. В документах злоумышленник указал, что переправляет подарки. В ходе последовавших обысков в квартире подозреваемого нашли свыше 200 орденов, медалей и знаков отличия.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Рыночная стоимость этих вещей превышает 100 тысяч рублей. Среди находок оказались редкие знаки отличия, серебряная медаль РСФСР об окончании школы, свыше десяти орденов Отечественной войны, несколько орденов Ленина.

7 мая ФСБ задержала с поличным россиянина, вывозившего госнаграды в Польшу.

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      Владимир Седов
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