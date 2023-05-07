Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 7 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина

ФСБ задержала с поличным россиянина при попытке отправить шесть госнаград в Польшу

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

Гражданин России, пытавшийся вывезти в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, был задержан правоохранителями. Он получил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Об этом со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России (ЦОС) сообщает РИА Новости.

Мужчину взяли с поличным при попытке отправить за границу шесть государственных наград. Всего у задержанного изъяли 25 орденов и медалей. Все они были переданы родственникам награжденных.

На основании собранных доказательств возбуждены и расследованы уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1, части 3 статьи 30, статьи 324 (4 эпизода) и статьи 324 УК России (15 эпизодов). Приговор Ленинского районного суда города Кирова вступил в силу.

Ранее В Крыму полицейские раскрыли кражу орденов и медалей Великой Отечественной войны. Восемь наград нашли в квартире задержанного при обыске, а еще пять — в антикварном магазине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали цель организованных Украиной терактов
Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку и миномет ВСУ
Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве
ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина
При обстреле ВСУ приграничного российского региона поврежден дом
Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян
Вероятность нового военного конфликта с участием США оценили
Москвич зарубил мать-пенсионерку топором
Российские бомбардировщики уничтожили объекты ВСУ в Николаеве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.