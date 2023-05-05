Сотрудники МВД раскрыли кражу наград ветерана Великой Отечественной войны

В Крыму силовики задержали мужчину, укравшего награды ветерана Великой Отечественной войны

В Крыму силовики раскрыли кражу наград ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в Симферопольском районе к полицейским обратился местный житель и рассказал, что из дома пропали ордена и медали его отца. Среди них были ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Вскоре сотрудники МВД выяснили, что фигурант взломал дверь и проник в дом к потерпевшим. Там он похитил 13 семейных ценностей, видеоаппаратуру и личные вещи хозяина жилища. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Отмечается, что восемь похищенных наград нашли в квартире задержанного при обыске, а еще пять — в антикварном магазине. Вскоре реликвии вернутся в к семье ветерана.