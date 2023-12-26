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15:27, 26 декабря 2023Россия

Gelandewagen сбил велокурьера в центре Москвы

«112»: водитель Gelandewagen сбил курьера на Большой Полянке в центре Москвы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Водитель Gelandewagen сбил велокурьера на улице Большая Полянка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как утверждает издание, мерседес двигался странно, постоянно останавливаясь посреди дороги. В один из таких моментов перед водителем возник курьер, который торопился доставить заказ.

В произошедшем начали разбираться сотрудники столичной Госавтоинспекции. Доставщик серьезных травм не получил и отказался от госпитализации.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае грузовик сбил трех человек на федеральной трассе «Кавказ», а затем загорелся.

Пострадавших граждан доставили в реанимационное отделение больницы.

Еще раньше грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки в Пятигорске.

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      Анна Щербакова
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