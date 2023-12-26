Gelandewagen сбил велокурьера в центре Москвы
«112»: водитель Gelandewagen сбил курьера на Большой Полянке в центре Москвы
Водитель Gelandewagen сбил велокурьера на улице Большая Полянка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Как утверждает издание, мерседес двигался странно, постоянно останавливаясь посреди дороги. В один из таких моментов перед водителем возник курьер, который торопился доставить заказ.
В произошедшем начали разбираться сотрудники столичной Госавтоинспекции. Доставщик серьезных травм не получил и отказался от госпитализации.
До этого сообщалось, что в Ставропольском крае грузовик сбил трех человек на федеральной трассе «Кавказ», а затем загорелся.
Пострадавших граждан доставили в реанимационное отделение больницы.
Еще раньше грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки в Пятигорске.