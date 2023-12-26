На российской федеральной трассе грузовик сбил трех человек и загорелся

В Ставропольском крае грузовик сбил трех человек на федеральной трассе «Кавказ»

В Ставропольском крае грузовик сбил трех человек на федеральной трассе «Кавказ», а затем загорелся. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла на 246-м километре трассы. Там водитель грузовика Fiat выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего сначала наехал на стоящую на обочине ГАЗель, а затем — на трех пешеходов. Россияне были пассажирами ГАЗели — транспортное средство сломалось, и они вышли его отремонтировать.

После этого грузовик влетел в трассовое ограждение и загорелся. «С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены трое пешеходов, жители КБР», — сообщили в ГИБДД. Там добавили, что водители грузового авто и ГАЗели не пострадал.

Ранее грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки в Пятигорске. Они получили несовместимые с жизнью травмы. Водитель грузовика е выдерживал безопасную дистанцию и сбил двигавшуюся впереди группу детей.