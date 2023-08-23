В российском городе грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки

Трое детей-велосипедистов погибли в ДТП в Пятигорске во время тренировки

Трое детей-велосипедистов погибли в Пятигорске во время тренировки в результате наезда на них грузовика. Об этом сообщила ГИБДД Ставропольского края в своем Telegram-канале.

От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Все они были местными жителями

Виновником ДТП оказался водитель грузового автомобиля. По данным ведомства, он не выдерживал безопасную дистанцию и сбил двигавшуюся впереди группу детей.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области водитель насмерть сбил двух детей на тротуаре. Пьяный 29-летний мужчина на Ford не справился с управлением и выехал на тротуар, где задавил детей. После ДТП он пытался скрыться с места происшествия.