Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 23 августа 2023Россия

В российском городе грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки

Трое детей-велосипедистов погибли в ДТП в Пятигорске во время тренировки

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Трое детей-велосипедистов погибли в Пятигорске во время тренировки в результате наезда на них грузовика. Об этом сообщила ГИБДД Ставропольского края в своем Telegram-канале.

От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Все они были местными жителями

Виновником ДТП оказался водитель грузового автомобиля. По данным ведомства, он не выдерживал безопасную дистанцию и сбил двигавшуюся впереди группу детей.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области водитель насмерть сбил двух детей на тротуаре. Пьяный 29-летний мужчина на Ford не справился с управлением и выехал на тротуар, где задавил детей. После ДТП он пытался скрыться с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

    Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской области

    Суд арестовал организатора диггерской экскурсии в Москве

    Байден с семьей посетил занятие по пилатесу

    Ракета КНДР перелетела через территорию Японии

    Медведчук предрек неизбежную гибель Украины

    Медведев раскритиковал Маска из-за новой функции в Twitter

    Стали известны предполагаемые пассажиры разбившегося под Тверью самолета

    В российском городе грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки

    Москвич зарезал жену на глазах у малолетней падчерицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости