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17:19, 26 декабря 2023Мир

Грета Тунберг получила награду самой известной в мире прогульщицы

Politico назвал Грету Тунберг «самой известной в мире прогульщицей»

Фото: Hannah McKay / Reuters

Европейские отделение издания Politico опубликовало шуточный антирейтинг политиков за 2023 год. В частности, шведская экологическая активистка Грета Тунберг вошла в итоговый шорт-лист в номинации года «Как ты смеешь» и была названа «самой известной в мире прогульщицей».

В частности, авторы высмеяли комментарии Греты Тунберг с критикой Израиля и поддержкой исламистской группировки ХАМАС.

«Четыре года спустя 20-летняя Тунберг сама вошла во взрослый мир. И она все еще на тропе войны, хотя и в другом направлении. После самых варварских нападений на евреев со времен Холокоста самая известная в мире прогульщица обратила свое внимание на Израиль», — сообщают авторы материала.

Они также добавили, что «антиизраильский поворот агрессивной шведки» отталкивает многих ее бывших сторонников и ставит под вопрос будущее ее движения в защиту окружающей среды.

Ранее газета Politico в этом же антирейтинге нарекла премьер-министра Италии Джорджу Мелони «хоббитом-фашистом». Таким образом, авторы высмеяли ее антиэмигрантские взгляды и любовь к вселенной «Властелина колец».

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      Максим Габриелян
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