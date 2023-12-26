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17:01, 26 декабря 2023Мир

Премьера Италии назвали хоббитом-фашистом

Politico нарекла премьера Италии Мелони «хоббитом-фашистом» в новом антирейтинге

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Газета Politico нарекла премьер-министра Италии Джорджу Мелони «хоббитом-фашистом» в юмористическом антирейтинге 2023 года. Новый рейтинг представлен на сайте европейского издания газеты.

Издание отмечает, что будучи подростком, премьер Италии любила наряжаться вместе с другими активистами правого толка в персонажей из «Властелина колец» Джона Толкина.

«К счастью для Европы, фашистские фантазии Мелони оказались не более серьезными, чем ее юношеское желание бросить вызов Саурону», — говорится в публикации.

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      Семен Александров
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