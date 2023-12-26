Борреля за провалы нарекли «болваном от дипломатии»

Шеф дипслужбы ЕС Боррель попал в антирейтинг Politico как болван от дипломатии

Шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель из-за публичных провалов попал в юмористический ежегодный антирейтинг европейского издания Politico как «болван от дипломатии».

«Если есть что-то, на что европейцы могут рассчитывать от Жозепа Борреля, так это на то, что он никогда не упускает возможности облажаться так крупно, насколько это вообще возможно. Его похвалы "мирным" президентским выборам в Эквадоре после покушения на одного из кандидатов и его обещания отправить истребители в Киев после эскалации российско-украинского конфликта стали легендой», — говорится в номинации.

Обозреватели также предположили, что «похоже, Боррель намерен ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической некомпетентности» в преддверии окончании его срока полномочий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Борреля дураком. «Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — сказал он.