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10:35, 26 декабря 2023Россия

Имеющим права россиянам разрешили управлять еще тремя видами транспорта

Россиянам с правами разрешили водить мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Имеющим водительские удостоверения россиянам разрешили управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие новой нормы распространяется на мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы, взятые в аренду. Правом на управление указанной техникой наделены владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D.

Арендованные в соответствии с новым законом транспортные средства должны развивать скорость не более 50 километров в час. Для езды на более быстрых мотовездеходах, квадроциклах и снегоходах, как и прежде, придется получать права соответствующей категории.

Ранее в России начал действовать запрет на езду на резине не по сезону. Согласно новой норме, водителям грозит штраф за езду на шипованных шинах летом и летней резине — в зимние месяцы. В Госавтоинспекции пообещали не штрафовать водителей, напомнив, что инспектор имеет право вынести нарушителю предупреждение.

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      Алан Босиков
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