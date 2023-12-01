В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой

В России с 1 декабря впервые начал действовать запрет на летние шины зимой

В России впервые начал действовать запрет езды на летней резине в декабре, январе и феврале. Он был введен постановлением правительства о внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года. Теперь за такое нарушеине может грозить штраф в 500 рублей, однако в ГИБДД обещают не штрафовать водителей.

«На транспортном средстве категорий M1 (не более восьми мест для пассажиров, к этой категории относятся практически все легковые автомобили — прим. «Ленты.ру») и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — гласит один из пунктов перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В то же время в ГИБДД заверили, что не собираются пользоваться возможностью штрафовать водителей за отсутствие зимней резины. Как пообещал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, эвакуировать на штрафстоянку в случае езды зимой на летней резине также не будут. В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что прежде всего сотрудники МВД нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

Впрочем, по мнению адвоката Ильи Весновского, слова представителей МВД выглядят «малообнадеживающими». «Как будет складываться правоприменительная практика со штрафами за шины не по сезону, мы начнем понимать уже довольно скоро. С наступлением зимних месяцев опоздавшим со сменой летней резины водителям могут начать прилетать новые штрафы», — сказал он «Ленте.ру».

Теми же правилами запрещено ездить на шипованной резине в летние месяцы. Использование «липучки» допускается в любое время года.