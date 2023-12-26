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20:04, 26 декабря 2023Мир

Израиль предрек продолжение войны с ХАМАС в течение многих месяцев

Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви: война с ХАМАС продлится еще много месяцев

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что военный конфликт с палестинским движением ХАМАС продлится в течение еще многих месяцев. Его цитирует The Times of Israel.

«У этой войны есть необходимые и непростые цели, она проходит на сложной территории. Вот почему война будет продолжаться еще много месяцев. Не существует волшебных решений или коротких путей для полной ликвидации террористической организации, есть упорная и решительная борьба. ЦАХАЛ доберется до руководства ХАМАС, независимо от того, займет ли это неделю или месяцы», — высказался Халеви.

Он также сообщил, что израильские военные расширяют операции в южной и центральной части сектора Газа и близки к ликвидации всех боевиков ХАМАС в северной части.

«Мы уничтожили множество подземных инфраструктур и оружия, уничтожили многих террористов и командиров, некоторые из них сдались нашим силам, мы взяли сотни пленных», — продолжил генерал, отметив, однако, что многие члены ХАМАС еще остаются в Газе. «Мы продолжим атаковать их и преследовать различными способами», — добавил Халеви.

24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа.

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      Антон Похиляк
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