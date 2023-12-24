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20:23, 24 декабря 2023Мир

Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа

Нетаньяху заявил о расширении боевых действий армии Израиля в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

Глава правительства Израиля отметил, что это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Он добавил, что, хотя операция займет время, «Израиль полон решимости сражаться до конца». «Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС», — заявил Нетаньяху.

22 декабря газета The Washington Post заявила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, в то время как администрация президента США Джо Байдена старается убедить Тель-Авив передать регион под контроль Палестины.

В тот же день Нетаньяху предложил членам палестинского исламистского движения ХАМАС сдаться или умереть.

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      Владимир Седов
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