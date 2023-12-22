В США заявили о планах Нетаньяху по бессрочной оккупации Газы

WP: премьер Израиля Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать Газу

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, в то время как администрация президента США Джо Байдена хочет убедить Тель-Авив передать регион под контроль Палестины. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — отмечается в материале издания.

При этом газета подчеркивает, что США уверены в способности убедить израильское руководство, как это ранее удавалось с вопросом отправки гуманитарной помощи перемирием в регионе.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с исламистской группировкой ХАМАС.