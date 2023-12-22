Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 22 декабря 2023Мир

В США заявили о планах Нетаньяху по бессрочной оккупации Газы

WP: премьер Израиля Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать Газу

Фото: Amir Levy / Getty Images

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, в то время как администрация президента США Джо Байдена хочет убедить Тель-Авив передать регион под контроль Палестины. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — отмечается в материале издания.

При этом газета подчеркивает, что США уверены в способности убедить израильское руководство, как это ранее удавалось с вопросом отправки гуманитарной помощи перемирием в регионе.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с исламистской группировкой ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      США пригрозили банкам Европы отключением от системы за помощь России

      Крупнейший перевозчик товаров введет дополнительные сборы после атак хуситов

      На Украине признали доминирование России на фронте

      ФСБ задержала пытавшихся пересечь финскую границу мигрантов с Ближнего Востока

      Оценен ущерб от хакерской атаки на крупнейшего украинского мобильного оператора

      В США заявили о переводе российской экономики на военные рельсы

      Миллиардеры назвали желаемые подарки на Рождество

      Вин Дизель отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости