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04:08, 22 декабря 2023Мир

Членам ХАМАС предложили сдаться или умереть

Премьер Израиля Нетаньяху: члены ХАМАС могут сдаться или умереть

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил членам палестинского исламистского движения ХАМАС сдаться или умереть. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до победы. «Мы не остановим войну, пока не достигнем всех ее целей: ликвидации ХАМАС и освобождения всех заложников», — заявил он. В связи с этим Нетаньяху отметил, что у членов движения «нет и не будет другого выбора».

Ранее сообщалось, что саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС в так называемом «элитном квартале». Уточнялось, что разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов военного и политического крыла радикального палестинского движения.

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      Марина Совина
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