ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила в секторе Газа туннели с офисами военного руководства ХАМАС

Саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС. Об этом сообщается на сайте военного ведомства еврейского государства.

Поясняется, что в так называемом «элитном квартале» ХАМАС была выявлена большая сеть подземных коммуникаций. Разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов военного и политического крыла радикального палестинского движения.

Ранее ХАМАС объявил об отказе от каких-либо переговоров с Израилем. Единственным условием для начала диалога движение назвало полное прекращение огня в секторе Газа. «Существует решение на национальном уровне, согласно которому не будет никаких переговоров о пленных или сделках по их обмену, пока не будет полностью прекращена [израильская] агрессия», — говорилось в сообщении ХАМАС.