Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 21 декабря 2023Мир

ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила в секторе Газа туннели с офисами военного руководства ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: ЦАХАЛ

Саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС. Об этом сообщается на сайте военного ведомства еврейского государства.

Поясняется, что в так называемом «элитном квартале» ХАМАС была выявлена большая сеть подземных коммуникаций. Разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов военного и политического крыла радикального палестинского движения.

Ранее ХАМАС объявил об отказе от каких-либо переговоров с Израилем. Единственным условием для начала диалога движение назвало полное прекращение огня в секторе Газа. «Существует решение на национальном уровне, согласно которому не будет никаких переговоров о пленных или сделках по их обмену, пока не будет полностью прекращена [израильская] агрессия», — говорилось в сообщении ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

      Раскрыт источник удачи

      Орбан впервые с начала спецоперации встретится с Зеленским

      На Западе предрекли Украине скверный 2024 год

      ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

      США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины

      Трамп в ответ на обвинения Байдена назвал его мятежником

      Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

      Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

      В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости