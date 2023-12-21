ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

ХАМАС: переговоров с Израилем не будет до полного прекращения огня в Газе

Никаких переговоров с Израилем не будет. Об отказе вести переговоры стало известно из официального заявления радикального палестинского движения ХАМАС, написанного от лица палестинских сил, сообщает ТАСС.

Отмечается, что условием для начала переговорного процесса является полное прекращение огня в секторе Газа. «Существует решение на национальном уровне, согласно которому не будет никаких переговоров о пленных или сделках по их обмену, пока не будет полностью прекращена [израильская] агрессия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю. Уточняется, что в обмен на это боевики должны освободить 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа.