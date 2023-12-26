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05:30, 26 декабря 2023Путешествия

Китаец переехал в Россию и назвал ее самой свободной страной мира

Фото: yousef alfuhigi / Unsplash

Китаец переехал в Россию и назвал особенности страны, которые вызывают зависть у его соотечественников. Его слова приводит российская путешественница в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, в беседе с девушкой китаец по имени Чжан назвал Россию самой свободной в мире страной. «Любой китаец позавидует россиянину и тому, как ему свободно живется и дышится, — поделился он. — Здесь я могу быть собой и делать то, что мне хочется».

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Уроженец Поднебесной добавил, что там ему не хватало связи с внешним миром, потому что мировой интернет и социальные сети в Китае закрыты, а местные жители пользуются внутренними сервисами. «Мне нравится, что здесь, в России, я могу знакомиться и общаться с другими иностранцами», — сказал Чжан.

Китаец также отметил, что экологическая обстановка в России в разы лучше, чем в Китае. Его восхитила и природа Сибири. Чжан рассказал, что теперь мечтает проехать всю страну на поезде.

Кроме того, гость из Китая похвалил качество российской еды. «Мне уже написали огромный список продуктов, которые просят привезти из России, как деликатес: колбасу, конфеты, сыр, икру, пельмени, спиртные напитки, варенье из шишек и соленые огурцы», — заключил Чжан.

Ранее россиянин, который объездил полмира, составил рейтинг лучших городов для жизни. На первую строчку личного рейтинга он поставил Стамбул, а на второе место — столицу Перу Лиму.

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      Мария Борисова
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