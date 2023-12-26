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16:15, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик рассказал о неожиданной реакции американцев на него

Комик Комиссаренко рассказал, что в США его воспринимают как жесткого человека
Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко. Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал о неожиданной реакции зрителей в США на него. В эфире проекта «Спасибо, у меня все», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что американская публика воспринимает его как жесткого человека.

«Мне в Америке нравилось, потому что они на меня непонятно как реагировали. Я там на английском выступал. Я привык, что когда я выступаю на русском со стендапом, я выгляжу как милый парень, я не какой-то жесткий тип. А для них (американцев — прим. «Ленты.ру») я выгляжу по-другому, для них я выгляжу как огромный русский Борис», — сказал Комиссаренко.

Комик пошутил, что американцы принимают его за «приехавшего крушить всех кулаками» сына актера, звезды боевиков Дольфа Лундгрена.

Ранее Комиссаренко раскрыл отношение к мату в шутках. По словам комика, сначала он не использовал нецензурные слова, но затем начал добавлять их в свои выступления. Он объяснил, что некоторые эмоции сложно передать без мата.

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      Олег Давыдов
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