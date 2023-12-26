Жители сибирского города пожаловались на сугробы в подъезде

В Комсомольске-на-Амуре снежные сугробы лежат в подъезде дома

Жилой дом в Комсомольске-на-Амуре обледенел больше месяца назад. Сугробы лежат прямо в подъезде, жалуются местные жители, передает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

Двери в доме покрылись толстой ледяной коркой, лестничная площадка занесена снегом, а на стенах и окнах образовались сосульки. Жильцы поскальзываются, спускаясь по обледеневшим ступеням. На данный момент в городе держатся по-настоящему сибирские морозы — минус 25 градусов.

Ранее собственники квартир в другом российском городе, Костроме, рассказали, что уже два месяца живут без тепла и находят под батареями куски льда. Газовое отопление в доме отключили из-за возможной утечки. Устранить проблему не удается из-за того, что в некоторые квартиры газовщиков не пускают.