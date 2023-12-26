Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:43, 26 декабря 2023Среда обитания

Жители сибирского города пожаловались на сугробы в подъезде

В Комсомольске-на-Амуре снежные сугробы лежат в подъезде дома

Кадр: Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск»

Жилой дом в Комсомольске-на-Амуре обледенел больше месяца назад. Сугробы лежат прямо в подъезде, жалуются местные жители, передает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

Двери в доме покрылись толстой ледяной коркой, лестничная площадка занесена снегом, а на стенах и окнах образовались сосульки. Жильцы поскальзываются, спускаясь по обледеневшим ступеням. На данный момент в городе держатся по-настоящему сибирские морозы — минус 25 градусов.

Ранее собственники квартир в другом российском городе, Костроме, рассказали, что уже два месяца живут без тепла и находят под батареями куски льда. Газовое отопление в доме отключили из-за возможной утечки. Устранить проблему не удается из-за того, что в некоторые квартиры газовщиков не пускают.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ сниматься в кино

      В США допустили победу России в конфликте на Украине

      Залужный прокомментировал планы лишить инвалидов отсрочки от мобилизации

      Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» возмутила фанатов новым имиджем

      Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы

      В Европе назвали число подавших заявки на убежище украинцев в 2023 году

      Сброшенный со сцены Киркоровым охранник рассказал об осложнениях после травмы

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Капитан «Спартака» потребовал многомиллионную компенсацию за несданные квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости