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16:31, 22 декабря 2023Среда обитания

Дом в российском городе обледенел из-за отключенного отопления

В Костроме из-за отключения газа обледенел дом

Кадр: ГТРК Кострома

Собственники дома в центре Костромы уже два месяца живут без отопления. Жильцы жалуются на лопнувшие трубы и находят под батареями куски льда, передает телеканал «Россия 1».

По словам местного жителя, в августе в доме отключили газ. Обратившись в управляющую компанию, мужчина узнал, что ресурс перекрыли из-за соседнего здания. Во время опрессовки наружного газопровода было зафиксировано падение давления. Для того чтобы исключить возможность утечки, необходимо проверить все помещения в доме. Однако в некоторые квартиры газовщиков не пускают.

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Отопление в доме газовое, поэтому с приходом зимы жильцы вынуждены жить в холоде. Из-за старой проводки пользоваться электрическими обогревателями невозможно. Полиция решение проблемы не ускорила — теперь костромич подает иск в суд.

Ранее в другом российском городе, Тюмени, подъезд жилого дома превратился в морозильную камеру. Наледью покрылись окно, подоконник и стены.

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      Виктория Клабукова
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