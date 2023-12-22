Дом в российском городе обледенел из-за отключенного отопления

В Костроме из-за отключения газа обледенел дом

Собственники дома в центре Костромы уже два месяца живут без отопления. Жильцы жалуются на лопнувшие трубы и находят под батареями куски льда, передает телеканал «Россия 1».

По словам местного жителя, в августе в доме отключили газ. Обратившись в управляющую компанию, мужчина узнал, что ресурс перекрыли из-за соседнего здания. Во время опрессовки наружного газопровода было зафиксировано падение давления. Для того чтобы исключить возможность утечки, необходимо проверить все помещения в доме. Однако в некоторые квартиры газовщиков не пускают.

Отопление в доме газовое, поэтому с приходом зимы жильцы вынуждены жить в холоде. Из-за старой проводки пользоваться электрическими обогревателями невозможно. Полиция решение проблемы не ускорила — теперь костромич подает иск в суд.

Ранее в другом российском городе, Тюмени, подъезд жилого дома превратился в морозильную камеру. Наледью покрылись окно, подоконник и стены.